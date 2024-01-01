Оттепель в Прикамье сменят почти 30-градусные морозы Похолодание ожидается в конце недели Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В конце этой недели и начале следующей Пермский край ожидает масштабное вторжение умеренно холодной арктической массы, что приведёт к значительному похолоданию. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

«В ночь на понедельник на севере Пермского края вероятны морозы -25….-28˚. На остальной территории и в Перми пик похолодания будет в воскресенье утром или вечером, и окажется значительно слабее, с минимальной температурой -17…-22˚», — сообщают метеорологи.

Однако это пока предварительный прогноз, и он может измениться.

Похолодание придёт на смену оттепели, которая держится в регионе уже несколько дней, и станет, по сути, первым за месяц. Оно завершит аномально тёплый период, который начался в регионе 14-15 ноября.

Напомним, ранее в МЧС по региону предупредили о гололёде и неблагоприятных погодных условиях. Водителей и пешеходов в ближайшие дни призывают быть предельно внимательными.

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