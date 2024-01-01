В МЧС Прикамья предупредили о гололёде и неблагоприятных погодных условиях Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, с 13 по 16 декабря прогнозируются опасные метеорологические явления: местами по краю сильные сложные гололедно-изморозевые отложения и гололёд. В ночь 13 декабря на юге региона и в Перми был сильный снегопад.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. Поэтому в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, а при авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений во время движение. Быть внимательными и осторожными нужно и пешеходам, особенно при переходе проезжей части.

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