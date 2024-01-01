Более 100 домов в Перми останутся без воды на следующей неделе Названы адреса Поделиться Твитнуть

На неделе с 16 по 22 декабря отключения воды в связи с проведением аварийных и плановых восстановительных работ на коммунальных сетях ожидаются в более 100 многоквартирных домов Перми. В «Новогор-Прикамье» опубликовали адреса зданий, попадающих в зону ремонта, время и даты отключений.

Слева в таблице обозначены сроки отключений, справа — адреса домов, которые останутся без воды. Сведения размещены в обратном порядке, начиная с самых поздних.

В компании «Новогор-Прикамье» обратили внимание, что локальные отключения воды при проведении ремонтных работ являются необходимым требованием технологического процесса и позволяют предотвратить серьёзные аварии с более масштабными отключениями.

Коммунальный оператор просит жителей вышеперечисленных домов сделать необходимые запасы воды на время отключения водоснабжения и приносят извинения за доставленные неудобства.

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