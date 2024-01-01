Посёлок в Пермском крае терроризируют волки Поделиться Твитнуть

Жители посёлка Ныроб в Пермском крае обеспокоены возросшей активностью волков. В редакцию «КП-Пермь» поступило видео, предположительно снятое ночью 12 декабря, на котором видно, как группа из шести хищников выходит из леса и направляется к забору частного дома, где лает собака. По словам хозяина, услышав лай, он вышел на крыльцо и громкими криками прогнал волков. Местные утверждают, что без его вмешательства собаку могли бы растерзать.

кадр из видео, предоставленного местными жителями

Люди говорят, что хищники утратили былой страх: если раньше они уносили свою добычу в лес, то теперь не прочь поесть и под фонарём. В декабре они уже растерзали одну собаку. Запомнился местным жителям и случай, когда женщина приехала на автомобиле к своему дому и увидела на дороге волка; ей пришлось позвонить своему отцу, чтобы тот прогнал его.

Ныробцы боятся за своих детей. Обычно учеников до школы отвозит автобус или родители, но бывают случаи, когда дети идут в школу пешком через поле, примыкающее к лесу.

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