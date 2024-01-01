Президент России назначил судей в районные суды Перми Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о назначении судей. В документе №1067, в частности, содержится информация о назначении трёх судей в районные суды Перми.

Так, судьей Орджоникидзевского районного суда Перми назначена Ольга Матлина, а судьями Свердловского районного суда стали Елена Гаврилова и Анна Кивилева.

Напомним, в соответствии со ст. 6 Закона РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судей районных судов назначает президент Российской Федерации. Для назначения необходимо представления председателя Верховного Суда РФ, которое направляется президенту не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.

Президент России в двухмесячный срок со дня получения необходимых материалов назначает судей районного суда либо отклоняет представленные кандидатуры, о чём сообщается председателю Верховного Суда Российской Федерации.

Назначение кандидатов на должности судей производится только при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной коллегии судей.

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