Зарина Ситдикова
Пермский краеведческий музей не будет изображён на новой тысячной купюре Банка России
В голосовании за символ банкноты победил теплоход «Метеор»
Дом Мешкова, где располагается Пермский краеведческий музей, не будет изображён на новой купюре Банка России. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».
Ранее Дом Мешкова был включен в список для голосования по выбору символов для оборотной стороны банкноты номиналом в 1 тыс. руб. Вместе со зданием музея в Перми в перечень претендентов вошли известные памятники, исторические места, современные объекты и объекты культурного наследия разных регионов Приволжского федерального округа.
По итогам голосования на обновлённой купюре будет изображён теплоход «Метеор». Он обошёл дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и Казанский университет.
Итоговый дизайн банкноты должен утвердить Совет директоров Банка России. Предполагается, что новая купюра поступит в оборот к концу следующего года.
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