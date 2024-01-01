Зарина Ситдикова Пермский краеведческий музей не будет изображён на новой тысячной купюре Банка России В голосовании за символ банкноты победил теплоход «Метеор» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дом Мешкова, где располагается Пермский краеведческий музей, не будет изображён на новой купюре Банка России. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Ранее Дом Мешкова был включен в список для голосования по выбору символов для оборотной стороны банкноты номиналом в 1 тыс. руб. Вместе со зданием музея в Перми в перечень претендентов вошли известные памятники, исторические места, современные объекты и объекты культурного наследия разных регионов Приволжского федерального округа.

По итогам голосования на обновлённой купюре будет изображён теплоход «Метеор». Он обошёл дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву и Казанский университет.

Итоговый дизайн банкноты должен утвердить Совет директоров Банка России. Предполагается, что новая купюра поступит в оборот к концу следующего года.

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