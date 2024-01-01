Пермский краеведческий музей может попасть на новую тысячную банкноту Открыто голосование Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

На новой банкноте номиналом 1000 руб., посвященной Приволжскому федеральному округу, может появиться изображение Дома Мешкова в Перми, где сейчас располагается Пермский краеведческий музей. Здание включено в список для голосования по выбору символов для оборотной стороны банкноты, куда вошли известные памятники, исторические места, современные объекты и объекты культурного наследия разных регионов округа.

Дом Мешкова считается одним из красивых особняков старой Перми. Он был построен в 1889 году архитектором Александром Турчевичем и принадлежал Николаю Мешкову, крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю.

Голосование проводит Банк России. Оно началось 29 ноября и продлится до 12 декабря.

Итогом акции станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

В настоящее время в рейтинге лидирует памятник Салавату Юлаеву в Уфе, за него подано уже более 1 тыс. голосов. За Пермский краеведческий музей проголосовали пока чуть более 100 человек.

В Банке России напомнили, как появляются символы на новых банкнотах.

Каждую обновленную купюру от 10 до 5000 руб. посвящают одному из федеральных округов России. На лицевой стороне изображают объекты и памятники столицы округа, а на оборотной — достопримечательности его регионов.

Объекты, которые могут быть изображены на банкнотах, проходят несколько этапов отбора. Сначала с учетом мнения экспертов региональных групп формируется широкий список достопримечательностей. Далее на его основе Консультативный совет, в который входят культурные и общественные деятели, выбирает объекты для общественного голосования. Дополнительно все объекты проходят правовую экспертизу на предмет соблюдения авторских прав.

Каждый участник голосования может выбрать один наиболее привлекательный объект, который, на его взгляд, должен быть запечатлен на купюре.

Итоговый дизайн банкноты утверждает Совет директоров Банка России.

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