Зарина Ситдикова В Прикамье в течение пяти лет планируется в 10 раз увеличить производство роботов-манипуляторов Ежегодный объём выпуска продукции достигнет пяти тысячи единиц Поделиться Твитнуть

К 2030 году пермская компания «Роботех» планирует увеличить мощность производства роботов-манипуляторов в 10 раз и довести объём выпуска до пяти тыс. единиц оборудования в год. Об этом на предприятии рассказали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который посетил производственную площадку с рабочим визитом.

Инжиниринговая компания «Роботех» специализируется на разработке и внедрении высокопроизводительного автоматизированного оборудования для предприятий различных отраслей промышленности.

В линейке продукции предприятия — 3D-принтеры для печати песчано-полимерных литейных форм, которые могут в сжатые сроки и без существенных затрат изготовить различные по объёму партии требуемых изделий. Помимо этого, «Роботех» выпускает роботы-манипуляторы с грузоподъёмностью от 5 до 1 тыс. кг.

По данным пресс-службы губернатора, в прошлом году инвестиционному проекту предприятия по созданию в Перми серийного производства оборудования был присвоен статус приоритетного. Объём инвестиций в инициативу составит 216 млн руб.

«Планы амбициозные и серьёзные, но уверен, что у компании всё получится. Наша задача поддерживать такие производства, в том числе через участие в бизнес-миссиях. Совместно с предприятием будем прорабатывать возможность получить господдержку Фонда развития промышленности на приобретение оборудования», — сказал Дмитрий Махонин.

В ходе визита глава Прикамья осмотрел производственные участки и побывал в крупнейшем в Приволжье шоу-руме (демонстрационном центе), открытом на базе заводской лаборатории робототехники и автоматизации.

Экскурсию для губернатора провёл гендиректор компании Денис Худяков. Он отметил, что на сегодняшний день перед предприятием наиболее остро стоит кадровый вопрос. На производство требуются работники с высокой квалификацией и опытом.

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