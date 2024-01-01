Зарина Ситдикова
В Прикамье в течение пяти лет планируется в 10 раз увеличить производство роботов-манипуляторов
Ежегодный объём выпуска продукции достигнет пяти тысячи единиц
К 2030 году пермская компания «Роботех» планирует увеличить мощность производства роботов-манипуляторов в 10 раз и довести объём выпуска до пяти тыс. единиц оборудования в год. Об этом на предприятии рассказали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который посетил производственную площадку с рабочим визитом.
Инжиниринговая компания «Роботех» специализируется на разработке и внедрении высокопроизводительного автоматизированного оборудования для предприятий различных отраслей промышленности.
В линейке продукции предприятия — 3D-принтеры для печати песчано-полимерных литейных форм, которые могут в сжатые сроки и без существенных затрат изготовить различные по объёму партии требуемых изделий. Помимо этого, «Роботех» выпускает роботы-манипуляторы с грузоподъёмностью от 5 до 1 тыс. кг.
По данным пресс-службы губернатора, в прошлом году инвестиционному проекту предприятия по созданию в Перми серийного производства оборудования был присвоен статус приоритетного. Объём инвестиций в инициативу составит 216 млн руб.
«Планы амбициозные и серьёзные, но уверен, что у компании всё получится. Наша задача поддерживать такие производства, в том числе через участие в бизнес-миссиях. Совместно с предприятием будем прорабатывать возможность получить господдержку Фонда развития промышленности на приобретение оборудования», — сказал Дмитрий Махонин.
В ходе визита глава Прикамья осмотрел производственные участки и побывал в крупнейшем в Приволжье шоу-руме (демонстрационном центе), открытом на базе заводской лаборатории робототехники и автоматизации.
Экскурсию для губернатора провёл гендиректор компании Денис Худяков. Он отметил, что на сегодняшний день перед предприятием наиболее остро стоит кадровый вопрос. На производство требуются работники с высокой квалификацией и опытом.
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