Александра Пермякова Крупнейший в Приволжье демонстрационный центр робототехники открылся в Перми Открытие промышленного шоу-рума приурочено к началу Инженерно-промышленного форума Поделиться Твитнуть

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума на производственной площадке компании «Роботех» состоялось открытие крупнейшего в Приволжском регионе шоу-рума на базе лаборатории робототехники и автоматизации.

В центре представлены роботизированные ячейки, разработанные компанией для загрузки в станки, сварки, паллетирования, определения дефектов, сортировки и других задач.





В экспозиции также представлены комплекс загрузки-выгрузки заготовок в токарный станок, участок роботизированной починки шпона, универсальный промышленный робот, сканирующий блок цилиндров с помощью системы технического зрения, и специализированная сварочная лаборатория.





На мероприятии также была представлена модель 3D-принтера с системой искусственного интеллекта, разработанная компанией «Роботех».





«Здесь можно увидеть новую линейку 3D-принтеров бункерного типа с системой ИИ, которой нет аналогов в России. Мы также представили автоматизированный комплекс по распаковке изделий после печати», — отмечает директор ООО «Роботех» Денис Худяков.





Ранее губернатор Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что в регионе есть множество возможностей для развития ИТ-сферы, инновационных технологий и робототехники благодаря господдержке (налоговые льготы, бизнес-инкубаторы и акселераторы, льготное кредитование и информационно-консультационные услуги).





Напомним, основные события Пермского инженерно-промышленного форума пройдут 28 и 29 ноября на «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59).

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