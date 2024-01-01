В Перми будут судить 38-летнего мужчину за распространение детской порнографии Он рассылал изображения в соцсетях Поделиться Твитнуть

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка, которому инкриминируют незаконное распространение порнографических материалов в интернете с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили следователи, в марте и апреле прошлого года обвиняемый в одной из соцсетей незаконно распространил другим пользователям порнографические фотографии, среди которых были изображения несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.

Следком по региону направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ноябре стало известно о другом подобном случае: в отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела по факту распространения порнографических материалов с изображением малолетних. По данным следствия, двое мужчин 40 и 45 лет распространяли материалы с порнографическим изображением малолетних в соцсетях.

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