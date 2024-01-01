Александра Пермякова
В Перми двое мужчин распространяли детское порно в соцсетях
Заведены уголовные дела
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В отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела по факту распространения порнографических материалов с изображением малолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, двое мужчин 40 и 45 лет распространяли материалы с порнографическим изображением малолетних в соцсетях.
Обоих задержали в ходе мероприятия «Сорняк» оперативники отдела по борьбе с киберпреступлениями краевого МВД при силовой поддержке Росгвардии.
Обоих задержали в ходе мероприятия «Сорняк» оперативники отдела по борьбе с киберпреступлениями краевого МВД при силовой поддержке Росгвардии.
У 45-летнего жителя Перми в ходе обыска изъяли компьютер, смартфоны и роутер. Второй оказался ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности. Его также подозревают в обороте детской порнографии в социальных сетях.
Органами СУ СК России по Пермскому краю по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Один из подозреваемых взят под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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