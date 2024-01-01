Александра Пермякова Полиция проверила информацию о появлении маньяка в Пермском крае Слухи распространялись в соцсетях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Информация, распространяемая в интернете, о том, что в Кизеле Пермского края ходит маньяк, не соответствует действительности, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

После того как в больницу Кизела попали несколько мужчин с ранениями, в городе стали ходить слухи, что по улицам ходит маньяк. В полиции объяснили, что дело не в маньяках.





«19 ноября в отдел полиции в Кизеле из медучреждения поступили сообщения о том, что к ним обратились два местных жителя с резаными ранами рук», — рассказали в полиции.





По предварительным данным, парни (одному — 24, другому 26 лет) получили травмы во время ссоры со знакомым в подъезде одного из домов, все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.









Ранее «Новый компаньон» сообщал, что полиция нашла 15-летнюю школьницу, которая пропала на два месяца, Как сообщили в полиции, по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.Ранее «Новый компаньон» сообщал, что полиция нашла 15-летнюю школьницу, которая пропала на два месяца, в квартире пожилого мужчины.

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