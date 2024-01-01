Пермское НПО «Искра» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Указ подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

ОАО НПО «Искра»

Администратор

newsko.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче пермского акционерного общества «Научно-производственное объединение «Искра» под управление одной из ведущих компаний отечественного оборонно-промышленного комплекса — Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Согласно информации, содержащейся в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в уставный капитал КТРВ войдут 1,24 млрд обыкновенных акций НПО «Искра», находящихся в федеральной собственности.

Как отмечается в документе, это сделано «в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса».

О том, что пермское НПО «Искра» может войти в состав корпорации, стало известно весной.

Прежде «Искра» находилась под управлением Объединённой ракетно-космической корпорации, входящей в ГК «Роскосмос».

В Пермском крае КТРВ владеет АО «Пермский завод «Машиностроитель». Также корпорация приобретает часть акций АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

ПАО «НПО «Искра» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш). Оно было организовано в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Также ПАО производит продукцию в интересах топливно-энергетического комплекса.

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