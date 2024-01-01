Пермское НПО «Искра» может войти в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Окончательное решение пока не принято Поделиться Твитнуть

НПО "Искра"

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Пермское ПАО «НПО «Искра» может стать частью АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, федеральные власти изучают возможность передачи пермского научно-производственного объединения корпорации, которой владеет Росимущества. Но никаких документально оформленных решений ещё нет.

Сейчас «Искра» находится под управлением Объединённой ракетно-космической корпорации, входящей в ГК «Роскосмос».

В Пермском крае Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) владеет АО «Пермский завод «Машиностроитель». Также корпорация приобретает часть акций АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

Эксперты говорят, что если решение о передаче «Искры» будет принято, то это будет абсолютно логичным шагом.

ПАО «НПО «Искра» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш). Оно было организовано в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Также ПАО производит продукцию в интересах топливно-энергетического комплекса.

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