Состояние Дома спорта в Пермском крае признано неудовлетворительным Объект в Полазне долгое время не ремонтировался Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратура Пермского края

Прокуратура Добрянки провела проверку здания Дома спорта в Полазне, которое используется для спортивных занятий с детьми. Выяснилось, что в здании не проводилось обследование, несмотря на то, что оно долгое время находится в неудовлетворительном состоянии.

Как установило ведомство, администрация округа не решила вопрос выделения финансирования для ремонтных работ на объекте.

По итогам проверки главе администрации округа внесли представление. После этого местные власти заключили контракт со специализированной организацией для выполнения работ по обследованию здания и разработке проектно-сметной документации для ремонта кровли.

Процесс устранения нарушений контролирует прокуратуры города.

Напомним, ранее в Прикамье прокуратура нашла нарушения в домах для детей-сирот в Гайнском округе. Главе муниципалитета внесли представление.

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