Алёна Бронникова Защита учредителя завода «Телта» в Перми попросила изменить подсудность дела о хищении Вопрос рассмотрит Верховный суд Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Защита учредителей и экс-руководителей пермского телефонного завода «Телта», обвиняемых в хищении на 48 млн руб., попросила Мещанский суд Москвы изменить подсудность дела и направить его в Ленинский районный суд Перми или в Пермский краевой суд. Об этом сообщает ТАСС.

Просьба связана с тем, что производство фактически находится в Перми. Кроме того, практически все свидетели по уголовному делу, более 50 человек, проживают на территории края.

Рассмотрев ходатайство 12 декабря, судья удовлетворил его и направил вопрос об определении подсудности рассмотрения дела в Верховный суд РФ. По данным участника процесса, на принятие решения уйдёт около двух месяцев.

Источники «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что учредитель АО «Пермский телефонный завод «Телта» Игорь Морозов в ноябре был госпитализирован в стационар одного из лечебных учреждений ФСИН в Москве по решению врачей следственного изолятора. На судебные заседания 25 ноября и 12 декабря его доставляли из тюремной больницы.

Напомним, расследование уголовного дела о хищении 48 млн руб. при выполнении гособоронзаказа в отношении бывших руководителей «Телты» главное военное СУ СК России завершило в конце сентября. Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

По версии следствия, фигуранты похитили эту сумму путём завышения себестоимости продукции в 2016-2021 годах во время исполнения госзаказа на сумму более 1,4 млрд руб. в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.