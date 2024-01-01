Новогоднюю ночь на работе проведут 9% жителей Прикамья Это рабочие непрерывных производств, врачи и полицейские Поделиться Твитнуть

С 31 декабря по 1 января на работе будут находиться 9% пермяков. Об этом сообщает сервис SuperJob, его специалисты спросили жителей региона, где они планируют провести новогоднюю ночь. Опрос проводился с 5 по 9 декабря 2024 года.

В числе тех, кто встретит 2025 год на служебном посту, — инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, сотрудники правоохранительных органов, врачи и медсёстры, охранники, а также представители служб экстренного реагирования. Исследования показывают, что мужчины чаще женщин сообщали о своих планах работать в период 31 декабря — 1 января.

В семейном кругу новогоднюю ночь проведёт 71% опрошенных, 7% рассказали, что будут в это время в путешествии по России, 5% — поедут в деревню или на дачу, 2% выбрали для встречи Нового года кафе или ресторан, всего 1% опрошенных пойдёт в гости.

Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи (80% против 61% соответственно).

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