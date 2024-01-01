Стало известна, кого ещё задержали вместе с начальником пермского СИЗО-5 Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Задержанным вместе с начальником СИЗО-5 в Перми Арсеном Шихрагимовым оказался его заместитель Рафиль Мифтахов. Ранее фамилия зама не называлась. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники.

Кроме того, изданию стало известно, что руководитель изолятора Шихрагимов готовился занять пост первого заместителя Управления ФСИН по Республике Адыгее, его рапорт на перевод уже ждал подписи. Однако Шихрагимов попал в поле зрения силовиков, поэтому его перевод оттягивали, а сейчас, вероятно, и вовсе отменили.

Напомним, на этой неделе силовики задержали начальника СИЗО-5 и его зама. У следователей возникло подозрение, что администрация изолятора забирала часть премий, предназначенных сотрудникам учреждения.

В отношении них возбудили уголовное дело о превышении полномочий. В их кабинетах прошли обыски. Обоих доставили в отдел, а затем отпустили. В отношении них должны избрать меру пресечения.

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