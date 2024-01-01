Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника пермского СИЗО-5 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело против сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации). Основанием для уголовного преследования стали действия, осуществлённые из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным «Нового компаньона», речь идёт о начальнике учреждения, полковнике внутренней службы Арсене Шихрагимове.

В следкоме уточнили, что преступление выявлено при взаимодействии с УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее СМИ сообщили об обысках в СИЗО-5. У следователей возникло подозрение, что администрация изолятора забирала часть премий, предназначенных сотрудникам учреждения. Отмечалось, что задержан не только Шихрагимов, но и его зам.

Арсен Шихрагимов возглавил СИЗО-5 в 2022 году.

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