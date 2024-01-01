Алёна Бронникова В экорейтинге регионов Пермский край оказался в числе «хорошистов» В эту группу вошли 33 субъекта Поделиться Твитнуть

Презентация экорейтинга регионов / Telegram-канал "Дмитрий Кобылкин | Госдума РФ"

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин опубликовал в своём telegram-канале «Экорейтинг регионов». Он был составлен по итогам исполнения национального проекта «Экология» за период с 2019 по 2024 годы.

Рейтинг был составлен на основе оценок по трём критериям: эффективность деятельности исполнительных органов власти по улучшению качества окружающей среды, отношение жителей к проводившимся экологическим мероприятиям и экологическая и коммуникативная составляющая при реализации органами власти экологической политики. Субъекты разделили на четыре группы: «отличников» с суммарной оценкой 18-16 баллов, «хорошистов» — 15-13 баллов, «середнячков» — 12-8 баллов и «проблемных» — 7 и менее баллов.

Пермский край оказался в числе 33 хорошистов. В эту же группу вошли Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Московская область оказалась в числе отличников, а Свердловская — середнячком. В Приволжском федеральном округе максимальное число баллов не удалось набрать ни одному региону, среди проблемных оказалась Ульяновская область.

В целом среди всех субъектов РФ отличниками стали семь территорий, наибольшее количество — Северо-Кавказском округе. Проблемными — девять территорий, больше всего — в Сибирском округе, где не оказалось ни одного отличника.

В октябре Пермский край вошёл в топ-20 регионов в национальном экологическом рейтинге по итогам лета 2024 года, заняв 18 место с индексом 78. Природоохранный индекс Прикамья составил 60, социальный — 87, промышленный — 76.

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