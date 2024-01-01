Алёна Бронникова
Прикамье вошло в топ-20 регионов России в экологическом рейтинге
В ПФО регион занимает второе место
Общероссийская экологическая организация «Зелёный патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг регионов по итогам лета 2024 года. Пермский край поднялся на две позиции, заняв 18 место с индексом 78.
Оценки выставлялись регионам по трём сферам: природоохранной, социально-экологической и промышленно-экологической. По каждой рассчитывался индекс, который затем сводился в общий. Максимальное количество баллов — 100.
Природоохранный индекс Пермского края составил 60, социальный — 87, промышленный — 76. Среди регионов ПФО Прикамье оказалось на втором месте, уступив лишь Чувашии. В общем рейтинге республика заняла седьмое место с индексом 81,4.
Общероссийский рейтинг возглавила Республика Алтай с индексом 84,4, далее следуют Москва (83,8), Мурманская область (83,7), Кабардино-Балкарская Республика (83,1) и Калужская область (82,5). Самые низкие показатели оказались у Оренбургской области (63,2), Приморского края (63), Челябинской области (61), Свердловской области (59,4) и Забайкальского края (57,3).
Шесть субъектов не принимали участие в рейтинге в связи с проведением СВО.
Летом Пермь вошла в тройку «экофрендли» городов-миллионников в России. По доступности парков, водоёмов, общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, по разнообразию экопрактик и общему самочувствию жителей столица Прикамья уступила только Москве и Санкт-Петербургу.
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