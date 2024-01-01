Алёна Бронникова Прикамье вошло в топ-20 регионов России в экологическом рейтинге В ПФО регион занимает второе место Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Общероссийская экологическая организация «Зелёный патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг регионов по итогам лета 2024 года. Пермский край поднялся на две позиции, заняв 18 место с индексом 78.

Оценки выставлялись регионам по трём сферам: природоохранной, социально-экологической и промышленно-экологической. По каждой рассчитывался индекс, который затем сводился в общий. Максимальное количество баллов — 100.

Природоохранный индекс Пермского края составил 60, социальный — 87, промышленный — 76. Среди регионов ПФО Прикамье оказалось на втором месте, уступив лишь Чувашии. В общем рейтинге республика заняла седьмое место с индексом 81,4.

Общероссийский рейтинг возглавила Республика Алтай с индексом 84,4, далее следуют Москва (83,8), Мурманская область (83,7), Кабардино-Балкарская Республика (83,1) и Калужская область (82,5). Самые низкие показатели оказались у Оренбургской области (63,2), Приморского края (63), Челябинской области (61), Свердловской области (59,4) и Забайкальского края (57,3).

Шесть субъектов не принимали участие в рейтинге в связи с проведением СВО.

Летом Пермь вошла в тройку «экофрендли» городов-миллионников в России. По доступности парков, водоёмов, общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, по разнообразию экопрактик и общему самочувствию жителей столица Прикамья уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

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