Пермь вошла в тройку «экофрендли» городов-миллионников в России Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С помощью экспертов из Научного центра Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов (РУДН), компания 2ГИС провела исследование городов-миллионников, анализируя шесть ключевых аспектов: доступность парков, водоёмов, общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, а также разнообразие экопрактик и общее самочувствие граждан. На основе этого исследования был составлен рейтинг «экофрендли» городов России.

Первые две позиции в рейтинге заняли Санкт-Петербург и Москва. Пермь, в свою очередь, продемонстрировала лучшие результаты в области экопрактик, что позволило ей занять третье место в общем индексе. Местные жители, в частности, подчёркивают удобство сортировки отходов, участие в экологических акциях и пр. Кроме того, жители в целом удовлетворены состоянием экологии.

«Большим открытием стала Пермь — в положительном ключе, и этот феномен требует дополнительного изучения, — кандидат социологических наук, научный сотрудник Научного центра Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов (РУДН) комментирует Анастасия Константинова. — Стоит отметить, что в целом у Перми практически все оценки по объективным критериям находятся на уровне выше среднего, и при этом очень высокая субъективная оценка. То есть у жителей Перми есть ощущение положительного влияния жизни в их городе на разные аспекты: самочувствие, комфорт, удобство».

Пермь заняла второе место после Москвы в рейтинге самочувствия граждан — оценки влияния экологической обстановки на физическое и психологическое здоровье жителей по их собственным ощущениям. И стала третьей в рейтинге по доступности парков.

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