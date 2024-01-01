Алёна Бронникова Недалеко от Мотовилихинских заводов в Перми произошёл пожар Загорелось масло в вытяжке производственного цеха Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми 13 декабря в соцсетях появилась информация о том, что недалеко от Мотовилихинских заводов очевидцы заметили большое количество пожарных машин. В МЧС Прикамья подтвердили информацию о вызове, однако уточнили, что ЧП произошло не предприятии.

«Пермские огнеборцы МЧС России ликвидировали горение в Мотовилихинском районе. Сообщение о пожаре на ул. 1905 года поступило сегодня в 9 часов 56 минут. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали загорание масла в вытяжке производственного цеха», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Горение масла было оперативно ликвидировано, происшествие обошлось без пострадавших. Отмечается, что на Мотовилихинских заводах пожаров нет. Точный адрес в МЧС не сообщают.

Дозвониться до предприятия «Новому компаньону» оперативно не удалось. В приёмной Пермского пружинно-рессорного завода, который находится также в промзоне на ул. 1905 года, сообщили, что на их предприятии пожара не было.

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