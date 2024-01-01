В Прикамье утвердили обвинение для виновника аварии на железной дороге Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении 62-летнего водителя из Пермского края, которому инкриминируют статью УК — Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности.

Уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 5 Чусовского судебного района Пермского края.

Речь идёт о дорожном инциденте на перегоне станций Европейская-Усть-Тискос в августе этого года, когда водитель грузовика выехал на железнодорожные пути в неположенном месте и столкнулся с поездом «Новый Уренгой — Москва».

В результате происшествия никто не пострадал, но локомотив получил механические повреждения. Также было повреждено строение пути, а от грузового автомобиля ЗИЛ остались лишь куски металла, отметили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ущерб ОАО «РЖД» составил более 480 тыс. руб.

Напомним, после столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда ранения получил лишь водитель большегруза. Он скрылся с места аварии. Позднее его задержали.

Из-за аварии поезд выехал со станции Европейская с опозданием от расписания на 3 часа 56 минут.

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