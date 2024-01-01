Госинспекция труда устанавливает причину гибели водителя снегоуборочной машины у ТЦ «Радуга» В результате несчастного случая рабочему отрезало голову Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование ЧП, которое произошло с оператором погрузчика у ТЦ "Радуга" в Перми.

Как пояснил заместитель руководителя Инспекции по охране труда Павел Бахтагареев, сейчас формируется комиссия по расследованию смерти работника на рабочем месте. «Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе режима труда и отдыха»,— отметил он.

Если комиссия установит факт нарушений требований трудового законодательства, то материалы расследования отправят в правоохранительные органы.

Напомним, днём 12 декабря рядом с ТЦ «Радуга» в Свердловском районе Перми водителю снегоуборочной машины отрезало голову. Мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи. После этого прокуратура и следователи СК начали проверку.

ЧП произошло в тот момент, когда оператор погрузчика выполнял работы по очистке территории от снега возле торгового центра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.