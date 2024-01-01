Алёна Бронникова У торгового центра «Радуга» в Перми рабочему отрезало голову Причиной трагедии могло стать несоблюдение техники безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских соцсетях появилась информация о гибели рабочего рядом с ТЦ «Радуга» в Свердловском районе Перми. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Как уточняет «Рифей», водителю снегоуборочной машины отрезало голову. По словам очевидцев, причиной трагедии могло стать несоблюдение правил техники безопасности.

Факт гибели подтвердили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — ответили «Новому компаньону» в ведомстве.

В региональном следственном комитете сообщили, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку:

«В настоящее время следователями СК России проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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