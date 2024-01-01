Алёна Бронникова
У торгового центра «Радуга» в Перми рабочему отрезало голову
Причиной трагедии могло стать несоблюдение техники безопасности
В пермских соцсетях появилась информация о гибели рабочего рядом с ТЦ «Радуга» в Свердловском районе Перми. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.
Как уточняет «Рифей», водителю снегоуборочной машины отрезало голову. По словам очевидцев, причиной трагедии могло стать несоблюдение правил техники безопасности.
Факт гибели подтвердили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — ответили «Новому компаньону» в ведомстве.
В региональном следственном комитете сообщили, что в настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку:
«В настоящее время следователями СК России проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.