В Пермгорэлектротрансе уволился замдиректора Виталий Басс
Он проработал на предприятии почти 30
В МУП «Пермгорэлектротранс» ушёл со своей должности заместитель генерального директора Виталий Басс, который занимался организацией пассажирских перевозок.
Как отмечает издание «В курсе», Басс был самым опытным в управленческой команде транспортного предприятия. Он начал работать в этой организации с 1996 года в должности главного инженера трамвайного депо «Балатово».
В «Пермгорэлектротрансе» рассказали, что он уволился по собственному желанию. На сайте предприятия Виталий Басс по-прежнему значится начальником службы организации пассажирских перевозок.
В настоящее время на предприятии работает более 1100 сотрудников.
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