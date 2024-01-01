В Пермгорэлектротрансе уволился замдиректора Виталий Басс Он проработал на предприятии почти 30 Поделиться Твитнуть

В МУП «Пермгорэлектротранс» ушёл со своей должности заместитель генерального директора Виталий Басс, который занимался организацией пассажирских перевозок.

Как отмечает издание «В курсе», Басс был самым опытным в управленческой команде транспортного предприятия. Он начал работать в этой организации с 1996 года в должности главного инженера трамвайного депо «Балатово».

В «Пермгорэлектротрансе» рассказали, что он уволился по собственному желанию. На сайте предприятия Виталий Басс по-прежнему значится начальником службы организации пассажирских перевозок.

В настоящее время на предприятии работает более 1100 сотрудников.

Напомним, ранее, 7 декабря, у цирка (на перекрёстке улиц Крупской и Уральской) столкнулись два трамвая. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за заснувшего за рулём водителя одного из трамваев. Пострадали 19 пермяков, в том числе дети. Пятерым из них потребовалась госпитализация. Движение трамваев в тот же день было восстановлено.





Резонансное ДТП привлекло внимание главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.