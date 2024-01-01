В Перми стрелку из СНТ дали условный срок Мужчина стрелял из огнестрельного оружия два года назад Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми вынес обвинительный приговор 54-летнему пермяку, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Его осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Как установил суд, в августе 2022 года на территории СНТ «Сосновый бор», который находится в Кировском районе, мужчина взял огнестрельное оружие и выстрелил не менее пяти раз.

«В результате противоправных действий подсудимого 33-летнему мужчине причинён лёгкий вред здоровью, а также пострадало имущество одного из владельцев СНТ», — рассказали в прокуратуре.

Суд вынес решение с учётом позиции гособвинения. В законную силу приговор пока не вступил.

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