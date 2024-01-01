В Перми вынесли приговор двум наркоторговцам Они организовали производство и сбыт запрещённых веществ в Суксунском округе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении двух жителей Перми за производство и сбыт наркотиков. Одного из них приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а второго к 15 годам и 5 месяцам в исправительной колонии. Кроме того, оба должны выплатить крупные штрафы — 500 и 300 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, мужчины организовали на территории Суксунского округа производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота был изъят мефедрон массой свыше 40 кг и прекурсоры массой свыше 300 кг.

Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Краснокамске было завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчине предъявили обвинение в преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков в значительном и крупном размерах в составе группы лиц по предварительному сговору. Следствие полагает, что мужчина причастен к 11 эпизодам преступной деятельности.

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