В Прикамье будут судить наркозакладчика из преступной группы Следствие полагает, что мужчина причастен к 11 эпизодам преступной деятельности Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчине предъявили обвинение в преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков в значительном и крупном размерах в составе группы лиц по предварительному сговору. Следствие полагает, что мужчина причастен к 11 эпизодам преступной деятельности.

По данным следователей, в начале мая сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Краснокамскому городскому округу задержали на пр. Мира двух местных жителей 1978 и 1981 г.р. Как выяснилось, один из них устроился на работу в интернет-магазин закладчиком наркотиков. В напарники он взял 43-летнего приятеля, с которым ранее вместе отбывал наказание в одной исправительной колонии.

В телефоне у мужчины полицейские обнаружили координаты местоположения 10 тайников, после чего нашли все закладки и изъяли их содержимое, отправив на экспертизу. Как показали результаты, в пяти тайниках находился героин, а в остальных — метадон.

При личном досмотре у задержанных были ещё 15 свертков с метадоном, которые они не успели разложить по тайникам на улицах Краснокамска.

После задержания обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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