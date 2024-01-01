Алёна Бронникова Во время пикового спроса на такси пермяков будут выстраивать в очередь Яндекс Go вводит новую функцию для пользователей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис Яндекс Go по просьбам пассажиров принял решение об изменении механизма назначения заказов и введении новой функции для тарифа «эконом» во время пикового спроса. Она поможет пермякам принимать решение, стоит ли ждать такси. Пользователей будут выстраивать в виртуальную очередь.

Фото предоставлено сервисом Яндекс Go

«Скоро в тарифе "эконом" появится виртуальная очередь — желающие уехать смогут узнать, сколько человек уже ждут машину. Это поможет решить, как лучше поступить: встать в очередь и ждать "эконом", выбрать другой тариф или уехать на общественном транспорте», — рассказали в пресс-службе компании «Новому компаньону».

Данная функция будет работать во время особенно высокого спроса, например после окончания больших мероприятий. Первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше.

Ранее стало известно, что с момента вступления в силу закона об организации перевозок пассажиров и багажа 1 сентября, минтранс Прикамья выдал 3,7 тыс. разрешений на осуществление деятельности легкового такси. Этот показатель превысил количество всех предыдущих с начала года. Общее число легально работающих такси в регионе составляет около 6 тыс. автомобилей. Увеличение числа лицензированных таксистов в ведомстве связывают с активной легализацией отрасли и мерами, которые направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок.

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