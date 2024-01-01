Рекордный рост выдачи разрешений на работу такси зафиксирован в Пермском крае За осень выдано 3,7 тысячи разрешений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября этого года краевой минтранс выдал 3,7 тыс. разрешений на осуществление деятельности легкового такси. Этот показатель превысил количество всех предыдущих с начала года, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

При этом общее число легально работающих такси в Пермском крае на сегодняшний день порядка 6 тыс. автомобилей. В минтрансе отмечают, что увеличение числа лицензированных таксистов связано с активной легализацией отрасли и теми мерами, которые направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок.

В России с 1 сентября 2023 года в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа» внесли поправки. Теперь у всех таксистов должны быть ИП, самозанятые или устроены по трудовому договору в таксопарки. В каждом регионе также создаются реестры зарегистрированных перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси. Водители без регистрации не могут получить заказы.

В АНО «Общественный совет по развитию такси» приводит следующие данные. По состоянию на 8 ноября, в реестре перевозчиков на территории региона было зарегистрировано 924 разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров на 5437 автомобилей. Из них 63 это юрлица, 222 – ИП и 639 самозанятых. При этом в мае 2023 года разрешение на перевозку пассажиров было оформлено лишь на 3238 автомобилей.

Этим цифры говорят о том, что отрасль выходит из тени, легальных такси на дорогах становится больше, процесс легализации тормозит требования к цвету кузова автомобля, пояснили в Общественном совете.

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