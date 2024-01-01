Алёна Бронникова Муниципальное предприятие в Прикамье привлекли к ответственности за гибель рабочего Трагедия произошла ещё в августе Поделиться Твитнуть

МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» привлекли к ответственности за гибель сотрудника летом 2024 года. Государственная инспекция труда Пермского края сообщила о завершении расследования обстоятельств несчастного случая.

Установлено, что 23 августа группе дорожных рабочих поручили снять вазоны с кронштейнов на центральных газонах Березников для погрузки в тракторную телегу и перевозки на базу. Выполнив задачу, рабочие отправились на другой адрес, где без согласования с руководителем решили снять вазоны с кронштейнов осветительных столбов.

«После снятия рабочими вазонов и перемещения их в телегу машинист допустил движение трактора, отпустив стояночный тормоз для переезда к следующему столбу, в результате чего другой работник упал через задний борт на дорожное покрытие проезжей части и ударился головой об асфальтное покрытие», — рассказали в ведомстве.

Мужчина получил смертельную травму. Согласно выводам комиссии, причиной трагедии стало нарушение работниками требований охраны труда. Так, машинист не предупредил находившихся в телеге рабочих звуковым сигналом перед началом движения, за выполнением работ и соблюдением трудовой дисциплины не был обеспечен контроль руководством и специалистами подразделения.

Работодателя обязали провести внеплановый инструктаж с рабочими по правилам охраны труда, внеплановую проверку знаний по технике безопасности, разработать и ввести в действие инструкцию по охране труда во время погрузочно-разгрузочных и складских работ. МБУ привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Материалы расследования направили в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

В декабре в «Спецавтохозяйстве г. Березники» произошёл ещё один несчастный случай со смертельным исходом. Как писал «Новый компаньон», машинист комбинированной дорожной машины погиб при выполнении работ по благоустройству территории остановочного комплекса. Инспекция труда приступила к расследованию.

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