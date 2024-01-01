Александра Пермякова В Прикамье тело машиниста обнаружили в кабине дорожной спецтехники Госинспекция занимается расследованием несчастного случая Поделиться Твитнуть

Фото: Госинспекция труда по Пермскому краю

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию гибели машиниста комбинированной дорожной машины МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники».

Как сообщает Госинспекция труда, машинист комбинированной дорожной машины был обнаружен в кабине ГАЗ-330232 днём 2 декабря без признаков жизни.





Сотрудник погиб при выполнении работ по благоустройству территории остановочного комплекса.





Чтобы выяснить обстоятельства и причины несчастного случая, создана комиссия, которая проводит опросы, занимается осмотром места происшествия, проводит правовой анализ документов, выясняет режим труда и отдыха погибшего работника.





Если будут выявлены нарушения требований трудового законодательства, примут меры административного характера, материалы расследования несчастного случая отправят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, сообщили в инспекции.

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