В Перми сменился генеральный директор ООО «Сатурн-Р» На должность назначен Алексей Казанцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ООО «Сатурн-Р» произошла смена генерального директора. Согласно данным из базы «СПАРК-Интерфакс», новым руководителем пермской строительной компании стал бизнесмен Алексей Казанцев, который занял эту должность в конце ноября. Ранее с 2021 года компанией управлял Евгений Филимонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Компания «Сатурн-Р», специализирующаяся на возведении жилых и коммерческих объектов, принадлежит пермскому предпринимателю Александру Репину. Как свидетельствуют финансовые отчёты, в 2023 году выручка организации составила 66 млн руб., а чистая прибыль — 173 млн руб.

Некоторое время холдинг считался одним из ведущих застройщиков в регионе, однако после возникновения проблем с реализацией IV очереди жилого комплекса «Арсенал» в центре Перми, компания приостановила свою строительную деятельность. «Сатурн-Р» попытался оспорить в суде соглашение с городской администрацией о строительстве образовательных учреждений в ЖК, но судебное разбирательство завершилось не в его пользу. В итоге территорию приобрёл «Мегаполис», который планирует освоение площадки.

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