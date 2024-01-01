Самолёт из Сочи прилетел в Пермь с задержкой на три часа Аэропорт вылета был временно закрыт для обеспечения безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет рейса № ДР 365 авиакомпании «Победа», летевший из Сочи в Пермь 12 декабря, был задержан на три часа. Согласно данным, опубликованным на онлайн-табло Большого Савино, по расписанию самолёт должен был прибыть в 04:45, однако расчётное время составило 07:44 по местному времени.

Причиной задержки стали меры предосторожности, предпринятые аэропортом Сочи для обеспечения безопасности полётов вечером 11 декабря. Как сообщил в telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко, временные ограничения были введены с 19:32. Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять авиарейсы.

Позже ограничения были сняты. В этот период на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Астрахань и Владикавказ были отправлены 11 летевших в Сочи самолётов.

Похожая ситуация была в ноябре. Тогда рейс из Махачкалы в Пермь задержался почти на пять часов. Причиной стало закрытие аэропорта вылета из-за атаки дрона.

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