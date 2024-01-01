Самолёт из Махачкалы приземлится в Перми почти с пятичасовой задержкой Аэропорт столицы Дагестана закрывался из-за атаки дрона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Рейс № 4027 авиакомпании «Азимут» из Махачкалы ждут в аэропорту Перми в 18 час 12 мин. местного времени. Такие данные опубликованы на онлайн табло Большого Савино. По расписанию самолёт должен был прибыть в 13:40.

Причина задержки — меры предосторожности, предпринятые властями Дагестана из-за атаки БПЛА на соседний с Махачкалой город Каспийск сегодня утром. Дрон удалось сбить силам ПВО, однако на время в республике вводился план «Ковёр» (так называется режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, он означает запрет на вылет и требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех бортов, находящихся в воздухе). В итоге аэропорт Махачкалы оказался закрыт на неопределённое время.

Были задержаны вылеты в Москву и Пермь. Борт в краевой центр смог вылететь с опозданием на 4 часа 50 минут.

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