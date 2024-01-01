В Пермском крае замедлился рост экономической активности Инфляционное давление уменьшилось, но остаётся на высоком уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рост экономической активности в Пермском крае замедлился, такой вывод содержится в докладе Банка России «Региональная экономика».

В Прикамье в октябре и ноябре отмечено замедление роста производства в некоторых секторах обрабатывающей промышленности и металлургии, вслед за сокращением объёмов жилищного строительства. Хотя загрузка производственных мощностей в регионе немного снизилась, она по-прежнему оставалась на высоком уровне. Промышленные компании продолжали активно инвестировать. Ситуация на рынке труда улучшилась благодаря снижению числа вакансий, однако напряжённость сохранялась.

Потребительская активность упала, особенно в сфере общественного питания и развлечений, в то время как спрос на продукты питания остался высоким. В октябре наблюдался рост продаж новых автомобилей, который, по мнению дилеров, связан с высокими инфляционными ожиданиями среди населения.

Темпы розничного и корпоративного кредитования продолжали замедляться на фоне повышения процентных ставок и ужесточения требований к заёмщикам. Объём ипотечных кредитов значительно сократился из-за завершения программы льготного кредитования. Одновременно замечен рост ставок по депозитам, что способствовало увеличению сбережений.

Инфляционное давление в октябре 2024 года уменьшилось, но всё ещё оставалось на высоком уровне, главным образом из-за увеличения предложения на отдельных рынках непродовольственных товаров.

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