На пожаре в многоквартирном доме в Перми спасли двух человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Кавалерийской в Перми. Информация в диспетчерскую службу поступила в среду, 11 декабря, в 22.21.

К месту вызова были направлены 15 сотрудников пожарной охраны и три единицы спецтехники.

По прибытии к многоэтажке первого пожарного подразделения стало ясно, что очаг возгорания находится в одной из квартир.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что чрезвычайное происшествие случилось в доме № 26, и один человек якобы пострадал, ему оказывали помощь врачи скорой.

По данным МЧС, погибших и травмированных нет. При этом спасли двух человек (мужчину и женщину). Площадь пожара составила 4 кв. м.

О полной ликвидации огня в ведомстве отчитались в 22.35.

По факту пожара проводится проверка, причины устанавливаются.

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