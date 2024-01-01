Фаншоп пермского «Амкара» закрывается 12 декабря В клубе прокомментировали решение властей о сносе магазина Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Фаншоп «Амкара» рядом со стадионом «Звезда» закрывается 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

«Летом администрация Свердловского района Перми постановила, что фаншоп возведён незаконно. Клуб полгода оспаривал это в суде и предложил несколько способов «узаконить» фаншоп, но решение не изменилось: с 12 декабря магазин прекращает работу на старом месте. Сейчас мы ищем новую локацию для павильона рядом со стадионом. Планируем, что магазин снова откроется к началу сезона 2025, но уже на новом месте», — говорится в сообщении.

В клубе добавили, что остальные точки продаж фирменной продукции клуба продолжают работать в прежнем режиме: магазин в ТРЦ «Планета» работает с 10:00 до 20:00, функционирует и онлайн-магазин.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что и.о. главы администрации Свердловского района Перми Александр Коротких подписал 10 декабря распоряжение о сносе магазина футбольного клуба «Амкар» (Пермь, ул. Куйбышева, 95б/1). В документе говорится, что принудительный демонтаж проведут в ближайшее время.

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