В Перми возобновляет свою работу экотакси У сервиса будет новый координатор Поделиться Твитнуть

Андрей Привалов / Фото: Паблик Экотакси ВКонтакте

Сервис по вывозу мусора — экотакси продолжит работать в Перми, но с новым организатором. Об этом на официальной странице сервиса ВКонтакте сообщил социальный предприниматель Андрей Привалов, который ранее был координатором проекта.

«Этотакси быть. Виктория Путина готова продолжать это дело. Очень верю, что вы будете поддерживать Викторию так же, как я чувствовал вашу поддержку», — написал Привалов.

Андрей Привалов и Виктория Путина. Фото: vk.com/ecotaxiperm

По его словам, 21 и 22 декабря он с новой хозяйкой экотакси поедет по маршруту.

Подробности по поводу принимаемого вторсырья и заявкам Александр Привалов обещал рассказать позже, отметив, что количество адресов будет ограничено.

Как рассказала «Новому компаньону» Викторая Путина, у неё был свой небольшой проект и она хотела заниматься просвещением в сфере экологии.

«Когда Андрей написал, что хотел бы передать накопленный опыт, написала ему, не раздумывая. Понимала, что буду жалеть потом, если упущу такую возможность. Планы по развитию есть, форма пока будет непривычной: будет возможность только вызвать машину. Потом вернемся к старому формату (склад+выезды). Дальше будем думать, смотреть и развиваться», — пояснила она.

Напомним, в конце октября сообщалось, что экотакси прекратило своё существование в Перми. Как пояснил тогда «Новому компаньону» Андрей Привалов, причина закрытия проекта была в нехватке денег. Чтобы существовать, нужно было около 100 тыс. руб. в месяц, рассказал Привалов.

Экотакси — это сервис по вывозу и сортировке вторсырья. Его суть в том, что грузовик выезжает по адресам и забирает вторсырьё, чтобы отправить его на переработку. Всё собранное у пермяков вторсырьё автомобиль увозит на спецсклад, где отходы сортируются по видам для отправки переработчикам — в основном это пермские компании.

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