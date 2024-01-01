В Перми закрылся проект экотакси Он работал в краевой столице более 10 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Аня Английская

В Перми прекратило своё существование экотакси. Последний раз этот сервис работал 19 и 20 октября. На официальной странице в соцсетях социальный предприниматель Андрей Привалов, который был координатором проекта, написал, что через месяц уезжает.

В беседе с «Новым компаньоном» Андрей Привалов сообщил, что причина закрытия проекта — нехватка денег.

«Единственный актуальный комментарий — не вывожу по деньгам. Чтобы существовать, надо порядка 100 тыс. руб. в месяц», — пояснил он.

Экотакси работало в Перми больше 10 лет. Проект родился из низовой инициативы пермяков. С момента основания сменилось несколько координаторов, а в сентябре 2019 года в проект пришёл социальный предприниматель Андрей Привалов, который развивает этот сервис до сих пор.

Суть сервиса была в том, что грузовик выезжал по адресам и забирал вторсырьё, чтобы отправить его на переработку. Для этого координаторы принимали заявки от горожан и назначали день, когда машина едет по маршруту в разные районы Перми. Один выезд занимал в среднем от восьми до 10 часов в день. Все собранное вторсырьё автомобиль увозил на спецсклад, где отходы сортируются по видам для отправки переработчикам — в основном это пермские компании.

В прошлом году экотакси закрывало 63 приёмные позиции вторсырья, хотя начинали с 10—15 видов. За время работы организаторы купили электромобиль для работы и появился склад. До сентября 2022 года в команде проекта работало 15 человек, но потом осталось пятеро.

За месяц сервис собирал от 8 до 10 тонн отходов. Больше всего пермяки сдают полиэтилентерефталат (термопластик), полипропилен и макулатуру. Услугами экотакси пользовались около 500 человек в месяц.

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