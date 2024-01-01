Ледяной дождь добрался до Пермского края
Дорожная ситуация осложнена гололедицей
В Госавтоинспекции Пермского края вечером 11 декабря выступили со срочным обращением к водителям. В нём сообщается, что в Прикамье отмечены осадки в виде ледяного дождя, и на дорогах образовалась опасная гололедица.
«Госавтоинспекция предостерегает водителей от поездок на личном транспорте, оставайтесь дома, не рискуйте», — сказано в информации. Особенно это касается водителей с малым опытом вождения.
Автоинспекторы рекомендуют шофёрам быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности: избегать резких манёвров (так как резкое торможение или повороты могут привести к потере управления над автомобилем), проверить техническое состояние автомобиля, в особенности шин и тормозной системы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 02 или 102.
Ранее с предупреждением к водителям и пешеходам обратились сотрудники МЧС.
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