Жителей Прикамья предупредили о сильных снегопадах 12 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 12 декабря в Пермском крае ночью ожидаются снегопады, которые местами могут быть интенсивными, а в дневные часы прогнозируется небольшой и местами умеренный мокрый снег. В некоторых районах Прикамья на поверхности объектов, ветвях деревьев и проводах возможно образование наледи. Ночью ветер будет с юго-запада и запада со скоростью 8-13 м/с, а днём его сила уменьшится до 5-10 м/с. Температура в ночное время составит от -9° до -4°, днём потеплеет до -6...-1°.

В ГУ МЧС по региону назвали погодные условия неблагоприятными и предупредили, что они могут привести к возникновению заторов на дорогах, авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, увеличению количества ДТП и техногенных пожаров.

В Едином центре поддержки рекомендовали жителям ограничить пребывание на улице, одеваться по погоде; водителям — по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений; пешеходам быть осторожными при движении, так как на тротуарах возможна гололедица.

Пермяков также призвали соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и при обогреве жилья не перегружать сеть электроприборами.

Телефон экстренных служб «112».

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