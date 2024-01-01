ПГНИУ вошёл в мировой рейтинг вузов по устойчивому развитию Он стал 25-м среди вошедших в список 32 российских вузов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) снова вошёл в рейтинг устойчивого развития QS World University Rankings: Sustainability 2025.

ПГНИУ занимает 1451-1500 место в общемировом зачёте и 25 место среди вошедших в рейтинг 32 российских вузов. Рейтинг оценивает высшие учебные заведения по трём глобальным параметрам: воздействие на окружающую среду, социальное воздействие и система управления.

Пермский университет на втором месте среди российских вузов по показателям «Исследования в сфере устойчивого развития» и «Здоровье и благополучие», уточнили в пресс-службе ПГНИУ.

Напомним, в прошлом году в рейтинге устойчивого развития ПГНИУ был чуть выше: занимал 1201-1400 место и был 16-м среди российских вузов.

Всего в рейтинг вошли 1744 университета мира. Первое место занял Университет Торонто (Канада), второе — ETH Цюриха, третье место поделили Калифорнийский университет в Беркли (США) и Лундский университет в Швеции.

Лучший российский вуз — РУДН — занял 531 место.

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