С 18 декабря муниципальные катки в Перми можно посещать бесплатно Стартует городской проект «Ледовый сезон» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что во всех районах города появятся небольшие, но уютные площадки, где можно бесплатно покататься на коньках всей семьей после работы или учёбы.

В среду, 18 декабря, в Перми стартует городской проект «Ледовый сезон». В его рамках на шести муниципальных катках города по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 организуются бесплатные катания на коньках для всех желающих.

В числе этих катков стадион «Гайва» (ул. Карбышева, 52), стадион «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), хоккейная коробка спорткомплекса «Победа» (ул. Обвинская, 9), стадион «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а) и стадион «Авангард» (ул. Светлогорская, 14).

Как напомнили в пресс-службе мэрии, проект администрации Перми «Ледовый сезон» реализуется уже восьмой раз.

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