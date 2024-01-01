Алёна Бронникова Пермский край завоевал две награды национальной премии Russian Traveler Awards Призёрами стали Усьвинские столбы и Каменный город Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Министерство по туризму Пермского края"

Две популярные природные достопримечательности Пермского края вошли в число призёров национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Об этом сообщает краевое минтуризма.

«В номинации "Природный объект" первое место жюри отдали визитной карточке Пермского края — Усьвинским столбам. Природная достопримечательность "Каменный город" заняла третье место в номинации "Экомаршрут», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Премия Russian Traveler Awards проводится на федеральном уровне. В 19 номинациях «Сокровища России» и двух в международном туризме представлены отели, курорты, национальные блюда и экомаршруты. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок из 64 российских регионов, стран СНГ и других государств. В онлайн-голосовании в 19 номинациях участие приняли более 500 тыс. пользователей.

В октябре стало известно, что на создание и обустройство экологических троп в ООПТ «Природный парк «Пермский» в течение двух лет планируется направить 79,87 млн руб. В эту территорию входят камень Ветлан, Усьвинские столбы и охраняемый ландшафт «Кваркуш». Строительство в Каменном городе планируется завершить до конца текущего года.

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