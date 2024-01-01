В ноябре в Перми родился 791 ребёнок Брак зарегистрировали 497 пар Поделиться Твитнуть

За ноябрь 2024 года в Перми родился 791 ребёнок – 413 мальчиков и 378 девочек. Об этом сообщили в управлении ЗАГС администрации Перми.

За месяц официально зарегистрировано 11 двоен, что на две больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Четыре двойни появились в Дзержинском районе, три – в Мотовилихинском, две – в Орджоникидзевском, по одной – в Индустриальном и Свердловском районах.

Свои отношения узаконили 497 пар. Также сотрудники ЗАГСа провели в ноябре 40 свадебных юбилеев, среди которых было десять «золотых» свадеб и одна «серебряная».

Кроме того, в ноябре наблюдался рост на 5,6% активности граждан, касающейся изменения личных данных – фамилии, имени и отчества. В последний осенний месяц было составлено 126 актов о смене имени, по сравнению с 119 за такой же период в 2023 году.





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