Алёна Бронникова В числе самых высокооплачиваемых вакансий в 2024 году в Прикамье оказались токари Средняя предлагаемая зарплата составила 175 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий 2024 года в Пермском крае. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

Средняя предлагаемая зарплата на вакансии токаря составила 175,6 тыс. руб. в месяц — на 19% больше, чем в годом ранее. Спрос на представителей этой профессии также показал прирост. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 31%.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий за 2024 год заняли шлифовщики. Средняя предлагаемая зарплата составила 149,1 тыс. руб. (+39% за год). На третьем месте оказались арматурщики. В среднем соискателям предлагали 146,5 тыс. руб. (+83%). Отмечается, что количество вакансий для арматурщиков увеличилось на 72%, что говорит о высоком спросе на специалистов рабочих профессий.

Как ранее писал «Новый компаньон», по итогам декабря самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Перми стали врач-стоматолог — 250 тыс. руб., водитель-экспедитор — от 150 тыс. руб. и оператор-наладчик станков с числовым программным управлением — до 150 тыс. руб. в месяц.

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