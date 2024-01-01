Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Перми На первом месте — врач-стоматолог Поделиться Твитнуть

Сервис по поиску работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые предложения о трудоустройстве в декабре 2024 года в Перми. Больше всего — 250 тыс. руб. — работодатель готов платить врачу-стоматологу, также специалисту обещана оплата билетов и жилья в первый месяц работы, если кандидат иногородний. Об этом пишет «Рифей».

На втором месте в списке находится должность водителя-экспедитора, соискателям предлагают зарплату от 150 тыс. руб.

Третью позицию занимает вакансия оператора-наладчика станков с числовым программным управлением. Работодатель специализируется на производстве и реализации трубопроводной арматуры, предлагая кандидату доход до 150 тыс. руб. в месяц.

Также в рейтинге присутствует вакансия электрогазосварщика, где заработная плата варьируется от 110 до 150 тыс. руб.

Замыкает список вакансия инженера-конструктора в области проектирования и обследования объектов капитального строительства. За эту позицию предусмотрено вознаграждение от 100 тыс. руб.

Как отмечает SuperJob, кроме Перми, врачи находятся в топе зарплатных предложений в Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе и Челябинске.

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